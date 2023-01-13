НАТО перебросит в Румынию самолеты-разведчики для отслеживания военной активности России

Североатлантический альянс планирует переброску самолетов-разведчиков из Германии в Румынию для отслеживания военной активности российской армии. Предполагается, что первый такой борт прибудет в Бухарест 17 января, говорится в официальном сообщении НАТО.

Как отмечается, самолеты оборудованы системой предупреждения и управления AWACS, которая позволят обнаруживать летательные объекты на расстоянии сотен километров. При этом в Альянсе уточнили, что разведчики будут курсировать в воздушном пространстве стран НАТО.

Стоит отметить, что с февраля 2022 года подобное патрулирование осуществляется в регионах Восточной Европе и Балтийского моря.

Германия – Бухарест, Светлана Антонова

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