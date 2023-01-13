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Пятница, 13 января 2023, 18:28 мск

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Глава НСПК заявил, что в России удалось решить проблему дефицита чипов для банковских карт

В России удалось решить проблему дефицита чипов для банковских карт. Об этом заявил «Интерфаксу» генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«Это сложность (дефицит чипов), которая возникла в период пандемии по всему миру и не могла не отразиться на банковской сфере. На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», – сказал Комлев.

По его словам, основные сложности могут возникать с логистикой и увеличением цены, так как зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.

«Себестоимость карты и стоимость ее для банков существенно увеличились за последний год. И это отражается также на том, какие банковские карточные продукты теперь экономически выгодно или невыгодно делать», – отметил глава НСПК.

Дефицит чипов банковских карт обострился весной 2022 года на фоне отказа европейских поставщиков от сотрудничества с РФ. Кроме этого, в начале марта с российского рынка ушли два крупнейших игрока платежного рынка – Visa и Mastercard. И хотя их карты продолжили работать внутри страны, это послужило стимулом для многих россиян оформить карту российской платежной системы «Мир», что увеличило спрос на выпуск карт.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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