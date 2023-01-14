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Суббота, 14 января 2023, 18:23 мск

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Они не сдались в плен ЧВК «Вагнер»: военкор Ярем показал десятки тел бойцов ВСУ в Соледаре

Украинская армия понесла большие потери в ходе штурма Соледара подразделениями ЧВК «Вагнер». В Telegram-канале «Военкор Ярем» появилось видео из освобожденного города.

Военный корреспондент показал десятки тел украинских солдат, которые не приняли предложение «вагнеровцев» сложить оружие. Оказав сопротивление, окруженные бойцы были ликвидированы.

«Здесь мы наблюдаем тела бойцов ВСУ, которые попали в окружение ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» предложила им сдаться, сложить оружие, что они отказались делать. Открыли огонь по ЧВК «Вагнер», после чего поступила команда на уничтожение противника. Весь противник был уничтожен, оружие никто не сложил», – рассказал корреспондент.

Помимо штурма Соледара, «вагнеровцы» также выполняют задачу по освобождению расположенного к югу города Бахмут. Населенный пункт высоко ценится украинским военно-политическим руководством как логистический узел и важный опорный пункт в обороне ВСУ в Донбассе. Помимо Соледара, на этом направлении на днях был взят населенный пункт Опытное, откуда русские отряды могут продвигаться к западной стороне Бахмута.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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