Сотрудники авиакомпании ответят в суде за получение денег от кандидатов в пилоты

Трое сотрудников одной из авиакомпаний предстанут перед судом за получение денег от претендентов на должности пилотов. Об этом сообщила сегодня пресс-службе прокуратуры Московской области.

«По версии следствия, летный директор, заместитель генерального директора и ведущий пилот-инструктор получили от двух кандидатов на должности пилотов денежные средства в размере 1,5 млн рублей и 350 тыс рублей за помощь при трудоустройстве. Денежные средства в размере 350 тыс рублей были переведены матерью одного из кандидатов на банковскую карту летному директору авиакомпании для дальнейшей передачи должностным лицам Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации в целях получения положительного медицинского заключения, однако указанная сумма была присвоена сотрудником авиакомпании», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В зависимости от роли и степени участия граждане обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе). Матери одного из пилотов предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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