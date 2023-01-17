российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 января 2023, 13:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для фермеров и предпринимателей

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил один из авторов документа лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, предлагается освободить также единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств.

«27 тысяч предпринимателей, сказал министр обороны, мобилизованы… Это примерно 0,5% предпринимателей. Например, чиновников в России 2,5 млн. Из них мобилизовано только 1,7 тысячи – это 0,07%. То есть, мы видим, что чиновников призывали в 6 раз меньше, чем предпринимателей. Ну, а кто полезней для нашего народного хозяйства, чтобы были рабочие места, – чиновники или предприниматели?» – отметил Нечаев.

Парламентарий обратил внимание, что для мобилизованных, когда они вернутся с фронта после победы, понадобятся рабочие места. «Они где будут работать? Некоторые политические партии говорят, давайте их в политику двинем депутатами. Но депутатских мандатов, особенно оплачиваемых, в стране мало», – подчеркнул Нечаев, обратив внимание, что именно предприниматели способны занять себя и создать новые рабочие места.

Законопроект предлагает предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Четвертая сессия Госдумы будет насыщенная: Путин пожелал депутатам эффективности / В Госдуме настаивают на принятии закона об отсрочке от призыва для многодетных отцов / В Госдуме предложили маркировать фильмы с актерами-предателями / Путин внес в Госдуму законопроект о выходе РФ из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию / Переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию может оказаться ловушкой / В Госдуме прокомментировали планы о повышении налогов для покинувших Россию граждан / Госдума приняла новые правила работы такси / Госдума рекомендовала правительству ограничить торговые наценки на социально значимые товары

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Госдума, Частичная мобилизация,