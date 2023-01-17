В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для фермеров и предпринимателей

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил один из авторов документа лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, предлагается освободить также единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств.

«27 тысяч предпринимателей, сказал министр обороны, мобилизованы… Это примерно 0,5% предпринимателей. Например, чиновников в России 2,5 млн. Из них мобилизовано только 1,7 тысячи – это 0,07%. То есть, мы видим, что чиновников призывали в 6 раз меньше, чем предпринимателей. Ну, а кто полезней для нашего народного хозяйства, чтобы были рабочие места, – чиновники или предприниматели?» – отметил Нечаев.

Парламентарий обратил внимание, что для мобилизованных, когда они вернутся с фронта после победы, понадобятся рабочие места. «Они где будут работать? Некоторые политические партии говорят, давайте их в политику двинем депутатами. Но депутатских мандатов, особенно оплачиваемых, в стране мало», – подчеркнул Нечаев, обратив внимание, что именно предприниматели способны занять себя и создать новые рабочие места.

Законопроект предлагает предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Москва, Мария Соколова

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