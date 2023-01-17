Слишком много необязательных расходов: в Госдуме назвали бюджет России довоенным

Федеральный бюджет России на 2023 год не учитывает реальную ситуацию и является довоенным, а в чем-то и доковидным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его словам, необходимо срочно убрать ненужные расходы и принять меры для повышения доходов.

«Еще в декабре планировался дефицит бюджета 1,3 трлн (рублей). А фактически дефицит бюджета 3,3 трлн рублей. То есть, 2 трлн разница. Буквально за декабрь мы увидели рост этой дыры бюджета. Наша фракция говорила еще до приема этого бюджета, что это бюджет довоенного, а в чем-то даже доковидного времени», – заявил Нечаев.

Парламентарий обратил внимание, что для сокращения дефицита бюджета нужно либо повышать доходы, либо снижать расходы. «Наша фракция предлагала снижение расходов на 750 млрд рублей. Там самое вопиющее – до сих пор заложены субсидии, чтобы переводить автомобильную промышленность на стандарт ЕВРО-4. Вот сейчас это самое то, что нужно нам делать! У нас в принципе-то с автомобильной промышленностью не все в порядке, а мы хотим субсидировать этот ЕВРО-4. И там таких расходов, не обязательных в нынешний момент, очень много. Поэтому надо сокращать расходы», – подчеркнул политик.

«Конечно, правительство будет, я уверен, делать секвестр бюджета весной. Но зачем нам ждать весны? Уже заложен бюджет-2023 года как дефицитный. При том, что рассчитывали в ноябре на одни цены на нефть, сейчас мы видим другие цены. Что мы будем в феврале-марте тратить лишние деньги, терять время, если это можно сделать раньше», – сказал лидер «Новый людей».

Говоря об увеличении доходов, Нечаев привел протекционизм как меру, способную помочь развитию целого ряда отраслей. «Все страны, западные, в частности, выросли за последние 300 лет на протекционизме. Они и сейчас не стесняются его применять. Например, десятки стран либо ввели повышенные пошлины на товары из России, либо вообще запретили товары целых отраслей продавать в мир, вводя и первичные санкции, и вторичные санкции. Как это соотносится с правилами ВТО (Всемирной торговой организации)? Никак не соотносится. Они наплевали на ВТО, а мы продолжаем держать те пошлины, которые 5-15% на их товары», – констатировал он.

«Я не говорю отвечать зеркально – давайте и мы запретим эти товары. Нет, наши граждане привыкли к западным товарам, не надо лишать их. Но давайте поднимем пошлину. У нас есть примеры, когда в сельском хозяйстве или автомобилестроении с тем же утилизационным сбором, деньги от экспортных пошлин или от сбора пошли на поддержку отраслей. И видим, как успешны эти меры. Протекционизм в сельском хозяйстве нам дал реальный суверенитет продовольственный или, по крайней мере, очень близки к нему. Пора, может, это делать и в других отраслях», – предложил депутат.

Москва, Мария Соколова

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