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Вторник, 17 января 2023, 16:58 мск

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Результаты работы правительства РФ не соответствуют стоящим перед страной вызовам – Зюганов

Правительству РФ необходимо принять на вооружение совершенно иной курс развития России, так как экономические результаты не соответствуют вызовам, которые стоят перед страной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как считает политик, для скорейшего изменения ситуации нужно как можно раньше заслушать готовой отчет кабинета министров.

«Исполняется ровно три года, как пришло к власти правительство [Михаила] Мишустина. Мы считаем, что его отчет надо ускорить, не откладывать до апреля-мая, провести его в феврале в силу того, что, к сожалению, показатели экономики страны не соответствуют тем вызовам, которые реально происходят», – заявил Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что для изменения ситуации кабинету министров нужно принципиально поменять подход к работе. «Да, можно гордиться тем, что устояли. Можно говорить, что 12% – инфляция невысокая, могла быть хуже. Хотя, если посмотрите «Двадцатку» стран, мы там в самом низу, на последнем месте. Да, коммуналка вроде работает, несмотря на морозы, но коммунальные тарифы выросли на 13%. Да, вроде проявляем дополнительную заботу о детях, но рождаемость сократилась на 11%. Да, мы все делаем для того, чтобы поддержать айтишников и талантливых людей, но те, кто побежал за кордон, это прежде всего воспитанники той школы, которую нам навязали «фурсенки» и «ливановы», – подчеркнул он.

«За последние 30 лет наш ВВП вырос только на 30%. Один процент в год! Мир развивался и увеличил ВВП в 2,5%. Китай увеличил в 14,5 раз… Вот пример и образец, который должно обсудить наше правительство и принять на вооружение принципиально иной подход. Уже сбежали «чубайсы», уже Гайдаровский форум не проводится – он всегда в январе проводился, правительство там сидело в полном составе. Уже они поняли, что этот вариант для страны губителен и смертелен», – заключил Зюганов, напомнив о программе развития, которую разработали в КПРФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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