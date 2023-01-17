В Госдуме заявили о назревших переменах в правительстве и ЦБ РФ

В правительстве и Центробанке РФ необходимы кардинальные перемены. Об это заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, выступая на открытии весенней сессии нижней палаты парламента.

«В целом мы достойно выдержали натиск санкций в прошлом году. Но нужно смотреть в будущее. Убежден, что перезрели кадровые перемены в финансово-экономическом блоке Правительства! Нам нужны не либералы-монетаристы, а экономисты-государственники», – подчеркнул лидер «эсеров».

Вместе с тем политик выразил уверенность, что «никаких инвестиций в экономику не будет, если ЦБ останется независимой структурой». «От кого эта независимость? От России?! Слышу рассуждения о том, что ЦБ готов полиберальнее отнестись к валютному контролю, если вдруг ослабят санкции, разморозят наши активы. Это что значит? Верните сворованное, а мы поступимся нашим финансово-экономическим суверенитетом? Очевидно неправильная позиция», – констатировал Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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