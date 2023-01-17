Дума ратифицировала российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз

Депутаты Госдумы сегодня ратифицировали соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, документ был подписано 19 июня 2020 года.

В соответствии с соглашением, стороны признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории России и Белоруссии, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Документ устанавливает право иностранных граждан и лиц без гражданства въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность, а также определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий, включая обмен информацией.

В рамках реализации соглашения должна быть создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.

Документ вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для этого.

«С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года», – отмечается в документе.

Москва, Андрей Дорофеев

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