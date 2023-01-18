Миронов собрался достучаться до Путина: фракция «Единая Россия» в Госдуме намерена отклонить запрет на застройку стадионов

В России на фоне проблем с демографией и здоровьем населения участились случаи застройки спортивных стадионов. Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил, что намерен обратить внимание главы государства на эту ситуацию, чтобы «Единая Россия» услышала голос разума и согласилась принять закон, запрещающий перепрофилирование таких объектов.

«Есть программа спорта, и мы конечно же обеспокоены здоровьем наших граждан. И президент нашей страны, правительство не устает об этом говорить. У нас очень большие проблемы в демографии. Очень большие проблемы со здоровьем населения… И в этой связи мне непонятна позиция профильного комитета (Госдумы), который предлагает нашу инициативу, которая запрещает при реконструкции, при любых изменениях любых спортплощадок менять профиль этих земельных участков… К сожалению, сегодня будет эта наша инициатива отклонена», – подчеркнул Миронов.

Лидер «эсеров» также обратил внимание на проблемы в Перми, где намереваются застроить «человейниками» стадион «Молот». «У застройщиков зудит – ну как же так, в центре города классный такой пятачок, зелененький, хороший, все туда подведено – газ есть, канализация есть, вода есть, строй – не хочу. Дешево и сердито! А на людей, на спорт, на мальчишек, которые занимаются спортом – наплевать! Потому что там главное денежки получить, набить свои карманы», – заявил он.

Миронов сообщил, что в подобном положении оказались также некоторые стадионы в Санкт-Петербурге. «Уверяю вас, еще в этой же сессии весенней мы вновь будем вносить эту инициативу. Потому что как очень часто бывает с нашими инициативами, мы все-таки до того самого здравого смысла достучимся. Но, как вы знаете, очень часто первый человек, который здравый смысл оценивает, это наш президент. И тогда уже «Единая Россия» ничего сделать не сможет, потому что мы достучимся до президента. Если мы говорим о здоровье нации, о развитии спорта, но зачем же последние пятачки (застраивать)?» – заключил политик.

Москва, Мария Соколова

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