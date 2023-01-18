«Парадоксально»: в Госдуме оценили борьбу с вывозом капитала из России

Заявления российской элиты, которые часто звучат в телеэфире, не отражают реальную ситуацию – борьба с вывозом капитала из страны не ведется, о чем свидетельствует отклонение ряда законопроектов в нижней палате парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«Хотелось бы, чтобы весенняя сессия все-таки отвечала разговорам в телевизоре. Вот сегодня у нас какие законы на отклонение… Предыдущий руководитель Росалкогольрегулирования [Игорь] Чуян убежал после того, как ему было предъявлено обвинение в выводе 30 млрд рублей за мошенничество, под чужой фамилией. Мы предложили закон еще в 17-м году, чтобы лица, которые злоупотребляют своим служебным положением, обогащаются, – усилить им уголовную ответственность до 8-ми лет. Непонятно, почему в принципе и Верховный суд говорит, что мы необоснованно ужесточаем», – отметил Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что в алкогольной отрасли продолжается коррупция и вывоз капитала на фоне нехватки денег в бюджете страны. «К нам обратились из газеты «Аргументы и факты», что схема Чуяна продолжается и сегодня. Коррумпируя региональные правоохранительные органы, продолжают уклоняться от уплаты налогов и выводить деньги по той же схеме меняющие юридический адрес, производящие алкоголь компании. То есть, вот слова и дело», – подчеркнул депутат.

По его словам, в такой ситуации необходимо реально активизировать борьбу с вывозом капитала из России. «Закон о валютном регулировании и контроле. У нас странная позиция. У нас арестовали по разным оценкам $350 млрд золотовалютных резервов да еще примерно на $600 млрд имущества наших сограждан, укравших и выведших средства за рубеж. Но у нас, как это ни парадоксально, прошлым летом Минфин, и «Единая Россия» единогласно проголосовала, ввел либерализацию закона о валютном контроле. То есть, сегодня тем, кто продает за рубеж, можно оставлять средства за рубежом. Ну вот это борьба называется с вывозом капитала?» – констатировал Коломейцев.

Напомним, Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование почти 10 лет, со дня основания ведомства в 2008 года. В 2018-м он покинул пост по собственному желанию, а в конце года был объявлен в международный розыск по делу о хищениях. Чуян оформлял произведенную в России алкогольную продукцию на подставные компании для ухода от налогов. В 2021 году он был задержан Интерполом в Черногории. Однако Подгорица отказалась выдать его России, признав уголовное преследование политически мотивированным.

Москва, Мария Соколова

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