В Госдуме раскритиковали финансовый блок правительства РФ

Позиция финансового блока правительства РФ в вопросе предоставления господдержки реальному сектору экономики остается невнятной на фоне критической ситуации в ряде отраслей при наличии неоправданных льгот для нефтегазового сектора. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов в связи с принятием в первом чтении пониженного тарифа страховых взносов для промышленных кластеров.

«Целые сектора экономики у нас полностью неразвиты. Представьте, в Южной Корее обеспеченность роботами на 10 тысяч работников – больше 360 роботов, в РФ – 3 робота. Освободите от налогообложения робототехнику и давайте развивать эту отрасль. Станкостроение – освобождайте от НДС. Производство подшипников – освобождайте, вносите законы, мы поддержим, не только промышленные кластеры», – обратился Бессонов к финансовому блоку правительства.

При этом парламентарий отметил, что остается непонятной позиция кабинета министров по поддержке нефтегазовой отрасли. «Сейчас даются преференции на разведку месторождений. Ни для кого не секрет, что при советской власти наука разведывала месторождения. До сих пор еще достаточно разведанных месторождений, чтобы добывать нефть и продавать за границу. Но, к сожалению, цена на российскую нефть падает и смысла продавать за границу нет. Но продолжают гнать за рубеж», – подчеркнул он.

При этом Бессонов обратил внимание, что в прошлом году было добыто 530 млн тонн нефти. «По минимуму давайте посчитаем – это порядка 16 трлн рублей. В бюджет попало только 11 трлн. И им нужны еще какие-то преференции?!» – возмутился депутат.

«Сейчас нужны преференции на другое. На то, чтобы решать вопросы людей на местах. На местах, к сожалению, у нас мусорная реформа провалилась, 80% износ сетей водоснабжения. В Каменск-Шахтинске был на встрече с избирателями – целая улица у нас открытая, разломы в канализационном коллекторе. К сожалению, у местной власти денег нет», – заключил Бессонов.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении единого пониженного тарифа страховых взносов для промышленных кластеров-участников специальных инвестконтрактов. Документ установит для них новый режим работы и меры господдержки, в том числе низкий уровень налоговой нагрузки и преференции по уплате страховых взносов.

Москва, Мария Соколова

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