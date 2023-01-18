«Из госпиталя выставили на улицу»: Госдума не поддержит продление контракта для раненых военнослужащих

Сегодня в Госдуме планируют отклонить законопроект, который запретил бы прекращение военного контракта, если человек находится на лечении в госпитале. Как заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, есть случаи, когда под предлогом истечения действия контракта раненных выставляли из госпиталя на улицу.

«Мы предложили, чтобы запретить увольнять контрактников, в том числе, во время СВО, у которых закончился контракт, в случае нахождения их в госпитале. У нас есть факты, когда люди, которые получили ранение и находятся в госпитале, – пока они находились в госпитале у них истек контракт и их просто из госпиталя выставили на улицу», – сообщил Коломейцев на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий обратил внимание, что для исправления ситуации достаточно законодательно приравнять военные контракты к нормам Трудового кодекса. «Сегодня по положению Трудового кодекса любой из вас, находясь в трудовых отношениях, не может быть уволен во время больничного, несмотря на основания. А военного, оказывается, можно», – констатировал депутат.

Законопроект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ 24 ноября, и сегодня предложен к рассмотрению в первом чтении. Документ предполагает отсрочку увольнения со службы на время лечения в стационаре или амбулаторно.

Правительство дало отрицательное заключение на документ, отметив, что различия в гражданской и воинской службе не носят дискриминационный характер и могут привести «к росту случаев затягивания процедуры увольнения со стороны военнослужащих с целью получения ими материальной выгоды».

Профильный комитет рекомендовал Госдуме отклонить проект закона.

Москва, Мария Соколова

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