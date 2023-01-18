Супруги погибших военнослужащих будут получать максимальную соцподдержку

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает максимальные меры социальной поддержки для супругов военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Согласно поправкам в закон «О ветеранах», супруги военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой живут после смерти супруга. В настоящее время, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, с родителями, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и тем, кто проживает одиноко или только с детьми.

Москва, Мария Соколова

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