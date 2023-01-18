В Госдуме вновь напомнили правительству РФ о необходимости выхода из ВТО

Правительство РФ продолжает соблюдать требования Всемирной торговой организации (ВТО), цель которых отнять у отечественных производителей конкурентные преимущества. Об этом заявила внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее мнению, необходимо пересмотреть принципы налогообложения в добывающих отраслях.

«В Государственной Думе рассматривался закон об обнулении НДПИ по добыче редких металлов на территории Красноярского края, что правильно. Но я поставила перед правительством вопрос о пересмотре принципов налогообложения в добывающих отраслях, которые до сих пор базируются на требованиях ВТО», – сообщила Дмитриева в своем телеграм-канале.

Парламентарий обратила внимание, что налогообложение в России исходит из предложенной ВТО гипотезы, что внутренние цены должны быть приближены к мировым. «Поэтому последние 10 лет правительство последовательно повышало НДПИ, увеличивая нагрузку на внутреннего потребителя, и снижало экспортные пошлины, что снижало налоговую нагрузку на внешнюю экономическую деятельность», – подчеркнула Дмитриева.

«Уже звучат предложения выйти из ВТО, но при этом правительство продолжает соблюдать требования ВТО, цель которых было отнять у наших производителей объективные конкурентные преимущества в виде относительно более дешёвого сырья и энергоносителей», – заключила Дмитриева.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект по обнулению НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды на месторождениях в Красноярском крае с 2026 года. Срок действия нулевой ставки может составить 12 лет с возможностью продления еще на 8 лет при «неблагоприятной ценовой конъюнктуре», то есть при средней мировой цене «корзины» металлов платиновой группы в 2026-2038 годов ниже $2 тысяч за тройскую унцию.

Москва, Мария Соколова

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