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Суббота, 21 января 2023, 15:08 мск

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Госдума одобрила в первом чтении повышение стоимости лицензии на услуги связи в 133 раза

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера государственной пошлины с 7,5 тысяч до 1 млн рублей за выдачу лицензий на оказание услуг связи. Такая мера коснется тех операторов, которым требуется установка оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Законопроект был разработан во исполнение указания президента РФ от 12 января 2022 года о недопущении на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи.

«Реализация требований СОРМ на сетях направлена на обеспечение безопасности граждан и государства. Телефонные звонки об угрозах террористических актов и с мошенническими целями осуществляются с использованием подмены номера, и в связи с этим обнаружить местонахождение звонившего затруднительно. Эти действия причиняют значительный ущерб интересам государства и общества», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе приводятся данные, что сейчас стоимость получения новой лицензии «несоизмеримо меньше размера действующих штрафов», а с учетом дальнейшего повышения их размера разница будет еще больше, «что позволит путем получения новой лицензии избежать оплаты штрафа».

«Увеличение стоимости получения лицензий в области связи до размеров, сопоставимых с размером штрафа за административное правонарушение в части внедрения СОРМ и стоимостью подключения соответствующего оборудования или его аренды, приведет к сокращению недобросовестных операторов связи, а также повышению эффективности выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу», – пояснили авторы законопроекта.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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