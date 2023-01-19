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Суббота, 21 января 2023, 15:08 мск

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«Так быть не должно»: в Госдуме настаивают на пересмотре подходов к решению проблем демографии

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Правительство РФ должно пересмотреть подходы в демографической политике. Как заявила депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Яна Лантратова, до сих пор не установлен единый статус для многодетных семей.

«Многодетной семья может признаваться или не призваться в зависимости от региона, где она проживает. Это неправильно, и так быть не должно. Фракция «Справедливая Россия – За правду» считает, что правительство должно пересмотреть подходы к демографической политике», – сказала депутат на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий обратила внимание на так называемую родительскую зарплату, которая должна выплачиваться тем, кто воспитывает детей и не может работать. «Правительство должно увеличить дополнительные выплаты для семей с детьми. Считаем, что материнский капитал должен выдаваться и на третьего ребенка. Считаем, что ипотечные кредиты для многодетных семей должны быть погашены за счет государства», – подчеркнула Лантратова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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