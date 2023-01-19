«Такого нет ни в одной стране мира»: депутат Госдумы назвал нонсенсом ситуацию, когда Россия отправляет на Запад ресурсы и оставляет там выручку

Вывоз на Запад золота, зерна и металлов из России без возвращения на родину выручки от их поставок является нонсенсом на фоне проведения специальной военной операции и экономических санкций против РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. При этом, по его словам, нижняя палата парламента планирует отклонить законопроект, который аннулирует возможность не возвращать в Россию валютную выручку.

Парламентарий напомнил, что поправки в закон о валютном регулировании и контроле, позволяющие оставлять выручку за экспорт за рубежом были приняты в последний день последней сессии 7-го созыва Госдумы. «В такие дни выносятся обычно самые пакостные законы. Мы тогда не ошиблись, он (закон) действительно пакостный, потому что этот позволяет вывозить из России золото, хлеб и металлы, не возвращая выручку домой. Этот закон действует и сегодня, несмотря на то, что идет военная операция: золото, хлеб, металлы вывозятся, выручка остается на Западе», – пояснил он.

«Закон даже тем плох, что за невозврат валютной выручки раньше было наказание от 250 тысяч рублей штрафа до 5-ти лет тюремного заключения. И вдруг эта норма выпадет, и разрешается сколько угодно золота и хлеба вывозить на Запад», – уточнил депутат.

При этом Арефьев подчеркнул, что именно принятие этих поправок спровоцировало вывоз капитала из России. «Если в 20-м году у нас было вывезено $50 млн, то в 21-м году уже вывезли 75, а в 22-м году по всем показателям будет вывезено $243 млрд. Нам это надо? Это с тем, что у нас Запад украл $350 млрд золотовалютных резервов, мы сегодня им дарим 243 млрд еще валютной выручки. Зачем это нам нужно?!» – заявил он.

«У нас вывозится золото с нарастающим итогом. Если 302 тонны было вывезено в 20-м году, то 320 тонн было вывезено в 21-м году. А в 22-м году, наверное, будет вывезено, пока только предположительно 2200 тонн и 50 млн тонн хлеба. И вся выручка от этой продажи опять должна оставаться там, на Западе? Мы что, уже совсем потеряли ориентацию какую-то? Как же так можно – торговать самым дорогим у себя на Родине, все это отправлять на Запад нашим врагам и выручку назад не брать?» – подчеркнул парламентарий.

По его словам, кабинет министров настаивает, что есть другие «рычаги влияния на эти процессы, кроме того, чтобы не возвращать выручку назад». «В заключении правительства написано довольно интересно – что закон не обязательно отменять, потому что у нас есть указ президента, потому что есть рычаги у Центрального банка, у правительства, и мы справляемся с этой задачей. Но если у вас есть другие рычаги, тогда этот закон тем более надо убрать, чтобы не было возможности вывозить самое ценное из нашей страны», – заявил он.

«Удивляет такая позиция и правительства, и депутатов, которые будут голосовать против нашего закона. Идет спецоперация, сейчас уже пошли разговоры о новой мобилизации, об увеличении армии, а мы обескровливаем нашу страну, лишая ее золота, хлеба, металлов, мало того, еще и не забирая выручку в страну. Ну это нонсенс. Такого ни в одной стране мира нет», – заключил Арефьев.

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о признании утратившим силу Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Профильный комитет не поддерживает концепцию документа и предлагает его отклонить.

Москва, Мария Соколова

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