В ЛДПР высказались в поддержку санкций против уехавших за границу граждан, оскорбляющих Россию

Оскорбления России и финансирование армии противника со стороны уехавших на Запад граждан РФ должны получить адекватный ответ, вплоть до уголовного наказания. Об этом сегодня заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, в этом вопросе нужно строго дозировать меры жесткого воздействия, чтобы не расколоть общество.

«Та, не самая большая часть уехавших, кто оскорбляет страну, действительно, не должен иметь впоследствии возможности спокойно жить за рубежом, тем более, одновременно зарабатывая в России. Все их слова, а тем более действия, в том числе по финансированию армии противника, должны стать предметом рассмотрения российских правоохранительных органов. И если потребуется ужесточать законодательство в этой сфере, значит – будем двумя руками это поддерживать», – заявил Слуцкий.

Политик обратил внимание, что большинство уехавших являются законопослушными гражданами. «Отталкивать их под общую гребенку, тоже принимая против них какие-то решения, это, наверное, перебор. Среди них много ценных специалистов. Да, уехали, да, их друзья, знакомые, все мы в их адрес сделали какие-то для себя выводы, но отталкивать их от страны – это явно не в наших интересах», – полагает он.

Парламентарий отметил, что обсуждение вопроса продолжается и уже звучат предложения о «конфискации имущества и лишения гражданства». «Нужно вести себя в этом вопросе, безусловно, адекватно, но при этом, чрезвычайно взвешенно. Для нас важно не раскалывать общество, а объединять и укреплять. Поэтому меры жесткого воздействия нужно строго дозировать в адрес тех, кто их действительным образом заслуживает», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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