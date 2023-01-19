«Очень опасный путь»: в КПРФ обвинили думских «единороссов» в поддержке граждан только на словах

Фракция «Единая Россия» в нижней палате парламента своими действиями поддерживает очень опасный и гибельный путь, который ведет к дальнейшему увеличению пропасти между богатыми и бедными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов. По его оценке, «единороссы» дают преференции крупному капиталу, отказывая в системной помощи обычным гражданам.

«Самая первая неделя пленарных заседаний новой сессии Госдумы уже охарактеризовалось довольно тенденциозным рассмотрением целого ряда очень важных для страны законопроектов. С одной стороны, мы увидели категорическое нежелание у парламентского большинства в лице «Единой России» принимать законопроекты, способные повлиять положительным образом на судьбы миллионов и миллионов наших сограждан», – заявил Парфенов.

В качестве примера парламентарий привел отклоненный «единороссами» вчера проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. «И наши коллеги из других парламентских фракций, и мы неоднократно вносили подобные инициативы. Там могут быть разные суммы, но, как минимум, о двукратном повышении МРОТа идет речь. Тем не менее, «Единая Россия» под разговоры, что – да, о гражданах надо заботиться, что мы разделяем вашу обеспокоенность, что мы за социальную политику, за все хорошее, против всего плохого, отклоняет эти инициативы, потому что якобы они там не проработаны, в бюджете нет денег и тому подобное», – пояснил он.

«Это совершенно неадекватные аргументы. Они не отвечают абсолютно на тот запрос, который есть сейчас у общества, на те требования, которые просто выдвигает время, потому что труд в нашей стране чрезвычайно недофинансирован, зарплаты занижены. И для того, чтобы люди могли вздохнуть чуть-чуть свободнее, чтобы можно было покупать больше товаров на потребительском рынке, конечно, необходимо повышать зарплаты. И как один из главнейших ориентиров для широкой сетки окладов – это, конечно, именно МРОТ. Но власть на это не идет», – констатировал Парфенов.

«А вот на что она (власть) охотно идет, так это на организацию всевозможного рода преференций для крупного капитала. В частности, уже был рассмотрен проект закона, чтобы облегчить добычу компаниям, которые вынимают из недр нашей земли медные, платиновые руды, никель, палладий и все остальное. То есть, когда речь идет о том, чтобы поспособствовать крупному капиталу стать еще немножечко богаче, вот здесь никаких сопротивлений со стороны правящего режима и партии парламентского большинства мы не видим. Наоборот, постелют красную ковровую дорожку и обязательно такие законопроекты принимают», – подчеркнул депутат.

По его оценке, такая законодательная работа имеет «явный классовый отпечаток». «То, что для трудящегося большинства, – это отметается. То, что для крупного бизнеса, для крупного капитала, для уважаемых людей, – это всячески поддерживается. Совершенно очевидно, что это очень опасный и гибельный путь, который приводит к еще большему увеличению пропасти между богатыми и бедными», – заявил Парфенов.

Москва, Мария Соколова

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