Евросоюз планирует избавиться от российских энергоресурсов до конца года

Все государства Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая сегодня в Международном университете в Испании.

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», – цитирует ТАСС его заявление.

Как считает Боррель, экономика России благодаря санкциям Евросоюза «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.

Напомним, ЕС ввел санкции на поставки российской нефти и определил для нее ценовой потолок. Всего принято девять санкционных пакетов. При этом планируются новые ограничения.

Мадрид, Светлана Антонова

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