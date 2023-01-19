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Суббота, 21 января 2023, 15:09 мск

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Евросоюз планирует избавиться от российских энергоресурсов до конца года

Фото: ec.europa.eu

Все государства Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая сегодня в Международном университете в Испании.

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», – цитирует ТАСС его заявление.

Как считает Боррель, экономика России благодаря санкциям Евросоюза «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.

Напомним, ЕС ввел санкции на поставки российской нефти и определил для нее ценовой потолок. Всего принято девять санкционных пакетов. При этом планируются новые ограничения.

Мадрид, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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