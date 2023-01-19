российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Обманутых дольщиков освободят от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости

Госдума приняла в первом чтении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ, предполагающие дополнительную защиту интересов обманутых дольщиков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Как отметил один из авторов инициативы – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, – на федеральном уровне вопрос уже решен, «нужно сделать это и для субъектов».

«Инициатива стала ответом на обращение дольщиков из Подмосковья: они еще не успели получить жилье по возмещению, как от них потребовали заплатить налог. Так выяснился законодательный пробел, который мы взялись устранить», – пояснил Нилов.

По его словам, законопроект уже получил положительное заключение правительства. «Надеемся, что и коллеги по Государственной Думе его поддержат. Ко второму чтению будем настаивать, чтобы норма имела обратную силу и тем самым помогла как можно большему количеству людей», – уточнил он.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие законопроекта «позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Смыть в унитаз и забыть», – депутат Госдумы о возможных санкциях против уехавших из России предателей / Суд для предателей и возвращение «колобков»: в Госдуме подготовлен законопроект об «иудах» / Госдума пока не рассматривает запрет YouTube в России / «Очень опасный путь»: в КПРФ обвинили думских «единороссов» в поддержке граждан только на словах / В ЛДПР высказались в поддержку санкций против уехавших за границу граждан, оскорбляющих Россию / «Такого нет ни в одной стране мира»: депутат Госдумы назвал нонсенсом ситуацию, когда Россия отправляет на Запад ресурсы и оставляет там выручку / «Так быть не должно»: в Госдуме настаивают на пересмотре подходов к решению проблем демографии / Госдума одобрила в первом чтении повышение стоимости лицензии на услуги связи в 133 раза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Госдума,