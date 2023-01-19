Обманутых дольщиков освободят от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости

Госдума приняла в первом чтении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ, предполагающие дополнительную защиту интересов обманутых дольщиков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Как отметил один из авторов инициативы – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, – на федеральном уровне вопрос уже решен, «нужно сделать это и для субъектов».

«Инициатива стала ответом на обращение дольщиков из Подмосковья: они еще не успели получить жилье по возмещению, как от них потребовали заплатить налог. Так выяснился законодательный пробел, который мы взялись устранить», – пояснил Нилов.

По его словам, законопроект уже получил положительное заключение правительства. «Надеемся, что и коллеги по Государственной Думе его поддержат. Ко второму чтению будем настаивать, чтобы норма имела обратную силу и тем самым помогла как можно большему количеству людей», – уточнил он.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие законопроекта «позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков».

Москва, Андрей Дорофеев

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