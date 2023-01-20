Суд для предателей и возвращение «колобков»: в Госдуме подготовлен законопроект об «иудах»

Уехавших на Запад россиян следует судить по всей строгости закона и предать забвению, если с их стороны были допущены оскорбления собственной родины и финансирование армии противника. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев. По его оценке, таких предателей единицы, а основная масса, рано или поздно, будет готова вернуться домой.

«Уехавшие делятся на две части. 99% – это «колобки», и 1% – иуды. «Колобки» – это те, кто, поддавшись панике, испугавшись ситуации, покатился, как тот самый колобок – ушел от бабушки, ушел от дедушки. Но колобок катится только по наклонной и в пасть лисе. Такова у него судьба. Людей этих ждет за границей беды, несчастья, они будут там отбросами общества, низшим слоем. Они через какое-то время поймут, что они натворили, где они оказались, и захотят вернуться домой», – пояснил Гусев, выступая накануне на «круглом столе» в ИА «Аврора».

Парламентарий полагает, что таких людей надо понять и простить, создать условия, чтобы они могли вернулись в Россию. «Важная принципиальная позиция – сделать все, чтобы «колобки» вернулись домой в свои сусеки к бабушкам и дедушкам… Об этом президент говорит, что они никакие не предатели. Об этом говорят депутаты (Госдумы) большинство, юристы, общественники… И, видимо, к этому все идет. Осталось какие-то меры придумать», – отметил он.

Говоря о так называемых иудах, Гусев подчеркнул, что их единицы, и их надо судить по закону. «Они ведут себя непотребно. Но мер-то никаких нет. Возмущение людей вызывает то, что никаких мер реальных не принято. Никому не прекратили заработки здесь (в России), не лишили их авторских прав, не перестали платить за авторские права, не выключили из фильмов, не сделали пометку – иноагенты», – подчеркнул депутат.

«Ну, если в Екатеринбурге открывается аллея мэров, конечно, там должен был портрет [Евгения] Ройзмана (признан иноагентом) быть, потому что он был мэром Екатеринбурга, но должна быть по закону приписка – иноагент. Ее там нет. А что происходит? Даже законы, которые есть, государственные и муниципальные органы не выполняют. Вот об этом надо говорить. Это и вызывает возмущение. Почему одним можно все, а другим ничего?» – заявил Гусев.

По его словам, на следующей неделе в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, чтобы «такие иуды не получали ни копейки государственных денег». «Мы сами их такими сделали! Всепрощенчество, то, что они могут себе позволять все, что хотят, а мы на это смотрели молча. Но эти времена прошли. Все, другие времена, другие законы, другие правила, другие отношения… Их надо судить по закону. Нарушил закон – получи. Ни копейки им государственных денег больше», – подчеркнул депутат.

«Ну, и самое главное наказание для них – это забыть их. Если их забыть, вычеркнуть и лишить их этой популярности, то они превращаются в пшик, в ничто. Как это сделать? Это серьезная большая задача. Над этим надо думать всем фракциям. Какой-то принять закон о забвении, чтобы никаких упоминаний, не крутились их произведения и так далее, книги их не продавались в магазинах», – заключил Гусев.

Москва, Мария Соколова

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