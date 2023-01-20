«Смыть в унитаз и забыть», – депутат Госдумы о возможных санкциях против уехавших из России предателей

Уехавших на Запад предателей России нужно просто забыть. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационным политике, технологиям и связи Олег Матвейчев на «круглом столе» в Москве. По его оценке, «колобки», покинувшие страну по глупости, в которой есть вина, в том числе, государства, должны иметь возможность покаяться и вернуться.

«Знаю одного знакомого близкого. Сбежал сначала в Казахстан, оттуда в Армению, потом переехал в Дубаи, потом в Турцию, сейчас думает о Черногории. И везде ему не нравится, потому что все это хуже России…. И он, в конце концов, прикатится сюда и будет лить грязь на все эти страны. Что нам, собственно, и требуется. Знаете, как один святой человек сказал, мы часто видим грехи определенных людей, но не видим их покаяния. Эти люди может своим покаянием еще так оправдают свои грехи в нашей информационной войне против тех же бандеровцев... Они будут нашими друзьями, сражаться и бить врагов информационным оружием, как многие уже делают… То, что у них возможность покаяться должна быть, – это 100%», – сказал Матвейчев.

Парламентарий обратил внимание, что в отсутствии патриотизма у покинувших Россию молодых людей, есть вина государства. «Столкнулись с тем, что куча айтишников переехало. Это люди, которые Донбасс на карте не найдут, ни одного стихотворения Пушкина не знают, которые учились в физмат-школах, им литературу, историю толком не преподавали… Это государство сделало. Конечно, это была ошибка государства. Государство, если ошибку совершило, пускай на себя тогда обратит внимание и исправит это. И сделает так, чтоб и в физмат-школах, и в университетах, и везде у нас преподавали историю в огромном объеме, обществоведение, литературу, русский язык, географию и прочее», – пояснил он.

Говоря о предателях-иудах, которые сбежали на Запад, Матвейчев отметил, что в отношении их деятельности должно быть проведено расследование, согласно российскому законодательству. «Геббельс, условно говоря, если бы не покончил самоубийством, тоже был бы в Нюрнберге как подстрекатель, как идеолог нацизма. То есть, слова, якобы – я никого не убивал, они бы никого не убедили, и он бы сидел. Поэтому те, кто сейчас и не жертвовал деньги ВСУ, а есть и те, кто жертвовал, говорил, что в России радиоактивный пепел должен быть или еще что-то такое, – это уже состав преступления и с этим можно разбираться. Здесь можно какие-то законы ужесточать», – полагает он.

При этом депутат отметил, что для артистов, делающих громкие негативные заявления в отношении России, главное – популярность, что можно использовать для борьбы против них. «Главное – популярность, неважно, отрицательная или положительная. Он сидит и кайфует даже от того, что в него какашками кидают и аплодируют тому, кто ему траффик создает и про него рассказывает. В Китае молодой человек, теперь фамилию его никто уже не помнит, любимец всех китайских девушек. Один раз он что-то ляпнул по поводу японцев, что типа их надо простить и что-то там забыть. В течении чуть ли не суток его выпилили из всех картин, в которых он был. Сейчас идет фильм, где он снимался, а его там нет. Во всех упоминаниях, газетах, его нет. Это было лет 5-7 назад. Всё… человек исчез. Вот это работа! Это профессионально, это грамотно. Надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не услышали фамилию, условно, Гребенщикова или той же Пугачевой. Это было бы сильно, если бы мы так сделали», – пояснил парламентарий.

«Моя позиция в том, чтобы про них забыть. Вот он уехал, вот как в унитаз смыли его, и он ушел. Забыть, и не рассуждать… Не надо на них отвлекаться. Вот есть общество, которое идет к победе, а мы постоянно зачем-то поворачиваемся назад и начинаем с этими бороться. Получается, что мы свои ружья, которые должны быть направлены против врага, оборачиваем назад и начинаем давить каких-то, не знаю, тараканов, которые, честно говоря, не особо-то и мешают. Что, Пугачева нам сильно навредила что ли? Да хрен на нее, забыть и все», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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