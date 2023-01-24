«Речь идет о негодяях»: в Госдуме собирают предложения о санкциях для деятелей, поливающих грязью Россию

Комитет Госдумы по культуре соберет, обобщит и подготовит законодательные предложения в отношении покинувших Россию артистов и деятелей, оскорбляющих свою страну, но продолжающих зарабатывать деньги на Родине и жить за ее счет. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня на пленарном заседании председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила о необходимости «действовать системно и строго в правовом поле» в отношении тех, кто «прямо поддерживает врага и отрекается от своего Отечества». «Давайте отвечать им холодно, четко, эффективно и по закону. Если закон не полностью обеспечивает реализацию справедливых мер, то надо расширять законодательный инструментарий», – пояснила парламентарий.

По ее словам, комитет Госдумы по культуре готов стать площадкой для сбора, анализа и подготовки законодательных инициатив, чтобы отключить «источники питания» в России для тех артистов и деятелей, кто считает свою страну не Родиной, а «кормовой базой». Среди предложений, которые обсуждались в комитете, – ограничение монетизации проектов в российском сегменте YouTube, сообщила Ямпольская.

Ее предложение поддержал глава Госдумы. «Есть те, кто струсил: уехали, сидят молчат, проживают нажитое либо работают, но при этом не трогают страну, не трогают наших ребят, которые воюют. Это один подход. А есть те негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес – и при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, должны с вами реагировать. И, конечно, возможно, принимать изменения в законодательство для того, чтобы не только остановить их, но и защитить память о тех, кто своей жизнью пожертвовал, защищая нашу Родину», – сказал Володин.

Говоря о конфискации имущества в России у тех, кто оскорбляет страну из‑за границы, критикам этого предложения спикер Госдумы напомнил, что «речь идет о негодяях, кто нарушил закон, нанес вред».

«Как правило, другие меры наказания до них не долетают. Они это все, что называется, спокойно переживают. А может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь возможно посмотреть такой подход. Мы его сейчас изучаем, и начата работа в этом направлении. Но у нас много разных деятелей, поэтому подход должен быть тоже дифференцированный, с пониманием того, что из них кто натворил», – подчеркнул председатель Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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