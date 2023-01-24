«Ситуация совершенно не прогнозируемая»: глава Ассоциации российских банков оценил финансовую политику в РФ

Отток капитала из России вряд ли удастся остановить при сохранении нынешней финансовой политики, которая не направлена на повышение доверия к национальной валюте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в таких условиях ситуация является очень сложной и абсолютно не прогнозируемой.

«Сегодня мы видим декларации, что рубль нужно довести до 75-80 (за доллар), что слишком крепкий рубль – это невыгодно бюджету или еще кому-то, экспортерам. Конечно, у людей это доверие не долгосрочно укрепляется, и поэтому продолжается отток (капитала). И в третьем квартале опять вывели почти 1,5 трлн на зарубежные счета, если в рублях считать. В сравнении с третьим кварталом предыдущего года – это в 26 раз больше», – отметил он.

При этом банкир обратил внимание на противоречивую финансовую политику властей, что также не укрепляет уверенности в национальной валюте. «Доверие укреплять к своей валюте можно не на горизонте 1-3 месяцев, нужно – на горизонте 6-10-20 лет. А у нас этих горизонтов нет. Мы не знаем, мы не поймем, что будет происходить с экономикой, валютным рынком, с политикой финансовых властей, потому что противоречивые тезисы разными ведомствами объявляются», – пояснил Тосунян.

По его мнению, изменение тенденций в политике Банка России не помогает исправить ситуацию, несмотря на некоторые позитивные сигналы. Как отметил глава Ассоциации, что в отличие от прошлых лет в 2022 году лицензий лишились небольшое количество банков, которые можно посчитать на «пальцах одной руки». «Это уже не десятки банков. Правда, и самих банков осталось уже меньше 400, и других кредитных организаций. Но сегодня еще тенденция в сторону того, что ЦБ, слава Богу, объявил, что вообще-то надо поддерживать конкуренцию в банковской сфере, бороться с монополизацией, и поэтому нужно даже создавать в регионах банки, чтобы было побольше средних банков. Прозрели спустя 20 лет…» – констатировал он.

«Конкурентная валюта страны основывается на конкурентной экономике страны, на конкурентном финансовом рынке, и это важнейший элемент укрепления и экономики, и какой-то перспективы для ее развития. Поэтому то, что в прошлом году вынуждено то ли прозрели, то ли поняли, что к чему… Это все в нынешних условиях может оказаться мертвому припарки. Потому что ситуация на валютном рынке очень сложная», – подчеркнул он.

«Ситуация очень сложная, совершенно не прогнозируемая. И сказать, что сегодня обеспечивается доверие к национальной валюте, ну конечно, я этого сказать не могу», – заключил Тосунян.

Москва, Мария Соколова

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