Депутаты Госдумы будут уведомлять о своих поездках за границу

Сегодня нижняя палата парламента приняла поправки в свой Регламент, согласно которым депутаты будут обязаны уведомлять о планируемых выездах за пределы Российской Федерации.

В соответствии с документом, члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий будут в письменной форме уведомлять председателя нижней палаты парламента, а остальные депутаты – комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как уточняется в документе, данное требование не касается служебных командировок, в которые депутаты направляются по распоряжению спикера Госдумы.

Москва, Андрей Дорофеев

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