Ослабление рубля будет в любом случае, – прогноз экономиста

Финансовые власти России будут ослаблять рубль вне зависимости от конъюнктуры, чтобы обеспечить запланированные бюджетные расходы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, рубль по-прежнему сложно назвать полноценной валютой.

«Господа управленцы, создайте условия и правильный механизм, чтобы российская валюта была валютой. Потому что, будем честны, валютой она не является. Это, в общем-то, резанная бумага. Как нумизмат в каждый кризис и в каждую деноминацию – вот у меня осталось огромное количество бумажек. И когда сейчас в очередной раз появляется – давайте будем печатать 5 и 10 рублей – ну всё... Это понятно, что у финансовых властей для удержания бюджета не очень много инструментариев. Один из них – это, соответственно, эмиссия, которой занимается ЦБ и финансовые власти. Вторая часть – это разгон курса, которым пока они, слава Богу, занимаются «лайтово», – пояснил Потапенко.

Эксперт назвал «лайтовым» вариантом курс доллара в 71-74 рубля. «Нелайтовый» диапазон – это 82-89. Вопрос – как они будут, как говорится, «гулять по буфету», чтобы свести концы с концами в результате того, что называется СВО», – сказал он.

При этом эксперт обратил внимание на запланированный дефицит федерального бюджета. «Напомню, бюджет прошлого года, который мы как экономисты подсчитывали, что, даже сильно «гуляя по лабазу», там будет 670 млрд минуса, а они умудрились «гульнуть» на 3,5 трлн. В это году они обещают 3,5, но уже совершенно очевидно, потому что там есть четкие указатели, что это уйдет за 5,5-6,5 трлн, и их надо будет откуда-то взять. Понятно, что будут всех металлургов, нефтяников, энергетиков и иже с ними – им уже обозначили 8 трлн, которые «вынь, да положь», а откуда вы их возьмете, никого не волнует. В том числе грабительский, бандитский такой подход к формированию бюджета… Им (финансовым властям) надо будет как-то сводить концы с концами, и они будут ослаблять рубль совершенно четко. Тут вариантов-то особых нет. И он будет ослабляться вне зависимости от того, какая бы ни была конъюнктура», – подчеркнул экономист.

Эксперт полагает, что в такой турбулентной ситуации все основные валюты будут укрепляться по отношению к рублю. «Поэтому, если у вас есть иностранная валюта, если она вам не нужна здесь и сейчас, то есть вам не нужно на естественные ваши расходы, – это ваш экстренный чемоданчик. Пусть он у вас лежит тихо-спокойно. Зарабатывайте деньги, если у вас есть такая возможность, в рублях и тихо «десятиночку» не забывайте доложить в доллары США. Потому что нравится это, не нравится, но мировая финансовая система построена на долларе… это все экономика, а не пустые бумажки», – заключил Потапенко.

Москва, Мария Соколова

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