Правоохранители завершили расследование «Дела Раковой»

Столичные правоохранители завершили расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, в котором фигурируют экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и целый ряд других лиц. Об этом сообщил сегодня пресс-центр МВД России.

«Следователями главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева, а также бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц. Они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере», – говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что в ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов в инкриминируемых им преступных деяниях. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб.

Ход расследования находился на контроле у руководства Следственного департамента министерства внутренних дел.

«В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения», – добавили в пресс-центре.

Уголовное дело, фигурантом которого является Ракова, было возбуждено 20 мая прошлого года. Экс-чиновник обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

В мае правоохранительные органы проводили обыски у сотрудников ФИРО. Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома, и в рабочих кабинетах. В начале октября банк объявил о ее увольнении.

3 ноября суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Раковой и пятерых других фигурантов на запрет определенных действий на срок до 7 февраля.

Москва, Андрей Дорофеев

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