Мосгорсуд выпустил из СИЗО экс-замминистра Ракову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство о смягчении меры пресечения и освобождении из-под стражи экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой. В ее отношении и еще пятерых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве установлен запрет определенных действий.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Раковой, Зуева, Инкина, Зака, Стеценко и Крючковой на запрет определенных действий на срок до 7 февраля», – сообщили в суде, передает «Интерфакс».

Вместе с тем, обвиняемым установлен ряд ограничений, в том числе на передвижение.

Ранее в главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сообщили, что фигуранты признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн рублей.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), фигурантом которого является Ракова, было возбуждено 20 мая текущего рода. Экс-чиновник обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

В мае правоохранительные органы проводили обыски у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС. Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома, и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.

В августе стало известно, что бывшая замглавы Минпросвещения признала вину и попросила смягчить меру пресечения – перевести из СИЗО под домашний арест. Однако суд продлил ее содержание под стражей.

В конце июня по делу Раковой ректору РАНХиГС, одному из организаторов «Гайдаровского форума» Владимиру Мау было предъявлено обвинение в хищении. В октябре уголовное производство в отношении него было прекращено.

Москва, Андрей Дорофеев

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