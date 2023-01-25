Финляндия и Нидерланды официально подтвердили готовность отправить танки Leopard на Украину

Власти Финляндии и Нидерландов официально подтвердили готовность направить танки Leopard Вооруженным силам Украины. Точное количество планируемой к поставке бронетехники пока не уточняется.

В частности, министр обороны Финляндии Микко Савола подтвердил сегодня на брифинге, что Хельсинки готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине. «Решение международного сообщества по передаче Украине Leopard продвигается. И Финляндия собирается принять в этом участие», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

При этом министр уточнил, вклад Финляндии в этот проект не может быть очень большим и существенным.

О планируемых поставках танков на Украину заявил также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. На вооружении армии танки Leopard 2 не стоят, однако страна арендует 18 единиц боевых машин у Германии. В качестве возможного варианта Рютте назвал выкуп данной техники с последующей передачей Украине, отмечает ТАСС.

По данным СМИ, оказать военную помощь Киеву бронетехникой также готовы Испания и Португалия. В частности, как сообщается, на вооружении испанской армии стоит 347 единиц Leopard 2. Из них 239 соответствуют модели Leopard 2E, производимой в Испании, и 108 – Leopard 2 A4, которые были куплены у Германии в 1995 году.

Португалия готовится отправить на Украину четыре танка Leopard 2. Всего в распоряжении страны находятся 37 танков, 12 из них в рабочем состоянии.

Ранее на поставках танков Leopard настаивала Польша. Сегодня правительство Германии разрешило их направлять на Украину.

Брюссель, Светлана Антонова

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