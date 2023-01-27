«Законная цель»: западные танки не изменят ситуацию на Украине

Поставки Западом танков не помогут Украине, но выведут конфликт на новый уровень противостояния. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, действия Запада направлены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, что подтвердило итоги заседания глав Минобороны НАТО на американской базе Рамштайн.

«Итоги этой сходки (в Рамштайне) однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта. Натовские страны подтвердили, что они будут наращивать поставки Киеву современных тяжелых вооружений. Не жалко им никого на территории Украины – теперь уже понятно, что и своих не жалко, потому что танки сами не ездят, это непросто, ими нужно управлять да еще и обслуживать», – подчеркнула представитель МИД РФ.

При этом Захарова обратила внимание на противоречивые высказывания западных политиков об участии-неучастии стран НАТО в конфликте на Украине, что не «может обмануть» граждан их стран. «Граждане стран НАТО должны знать – их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей», – констатировала она, напомнив, что глава МИД Германии Анналена Бербок в Совете Европы «назвала вещи своими именами» – страны ЕС «ведут войну против России».

«Непосредственную вовлеченность Вашингтона в управление украинской армией признал и президент [США Джо] Байден. Он просто анонсировал, что с приближением весны состоится контрнаступление ВСУ. Так кто принимает решения, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения», – подчеркнула Захарова.

«Хотели бы еще раз напомнить, что любое западное вооружение, которое попадает на Украину, становится законной целью для российских Вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

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