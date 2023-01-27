Leopard уничтожил суверенитет Германии – МИД России

Германия утратила свой суверенитет после решения поставлять танки Leopard на Украину. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«День принятия решения о поставках танков Leopard исторический. Исторический еще потому, что окончательно засвидетельствовал и зацементировал то, о чем мы давно говорили, – абсолютную утрату Германией своего суверенитета», – констатировала Захарова.

При этом официальный представитель МИД России подчеркнула, что по указке США канцлер ФРГ Олаф Шольц «расписался в отказе от самостоятельной немецкой внешней политики навсегда». «Он отказался от всего того, что выстраивали его предшественники десятилетиями после Второй мировой войны», – подчеркнула она.

Правительство Германии обнародовало решение о передаче Украине 14 танков Leopard 2А6, а также их реэкспорте из других стран. О намерениях передать Украине свои танки Киеву также заявили в США, Великобритании, Франции, Польше, Норвегии, Словакии.

Москва, Мария Соколова

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