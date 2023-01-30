«Примерно как сейчас»: в минэкономразвития определили средний курс доллара в 2023 году

В министерстве экономического развития РФ ожидают, что курс доллара в 2023 году сохранится на уровне 70 рублей. Об этом сообщил первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов в интервью «Известиям». По его словам, инфляция составит 5-6%.

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб./$ – примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году – 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе – за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», – пояснил он.

Как сказал Торосов, уровень в 70 рублей за доллар – балансовый для экономики. «60 (рублей за доллар) категорически не устраивает экспортеров – тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы», – уточнил первый замминистра.

Вместе с тем Торосов считает, что во втором квартале инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%, но в целом за год поднимется на 5-6%. «Мы рассчитываем, что рост цен будет в рамках прогноза по году – 5-6%. Это актуальные и релевантные цифры с учетом высокой базы 2022 года и рецессии в экономике. Также надо понимать, что это средний показатель – в разных секторах он может значительно отличаться», – отметил он.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 69,3372 рубля, евро – 75,4062 рубля.

Москва, Андрей Дорофеев

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