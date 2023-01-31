Игорь Безлер рассказал о своём отношении к СВО и её перспективах

Бывший командир ополчения Горловки (ДНР) Игорь Безлер дал свою оценку специальной военной операции и её перспективам. Он уверен в необходимости СВО и её успехе, но для повышения эффективности считает необходимым изменить состав командования и назначать на высшие командные посты более молодых офицеров, лучше разбирающихся в современных методах ведения боевых действий.

«То, что операцию надо было проводить, даже не обговаривается, отношусь к ней, конечно, положительно. Но мое личное мнение, что руководство, которое сейчас со стороны Министерства обороны, –немножко не те люди, которые должны быть в руководстве специальной военной операции. Но это лично мое мнение», – заявил Безлер.

По мнению Безлера, многие возрастные генералы настаивают на применении в войсках требований, которые давно устарели и негативно сказываются на принятии решений. И это в то время, когда противник уже перешёл на новые стандарты.

«Считаю, что, и это мое личное мнение, уровень некоторых наших генералов, которым за 60 и более, думаю, что они должны клубнику где-нибудь на даче окучивать, а не решать вопросы с бритьем бород, журналом журналов, журналов ведением журналов и так далее. Нужно отходить от армии бумажной, где любое твое действие должно быть записано 150 раз, согласовано с вышестоящим командованием и так далее. Нужно сейчас работать так, как на данный момент научили работать украинцев. Цель, захват, передача и максимум через 15 минут должен быть нанесен огневой урон. А не так как сейчас: находят цель, потом докладывают, потом три часа решают. К этому моменту уже пустые поля перепахиваются. Поэтому мое личное мнение, что те генералы, которые себя не показали в СВО или показали себя отрицательно, их нужно не на вышестоящие должности переводить, а убирать клубнику окучивать на даче. Это мое личное мнение», – считает знаменитый командир.

Ранее Игорь Безлер рассказал о своём опыте боевых действий в 2014 году, когда командовал обороной Горловки. В том числе раскрыл новые подробности бегства Игоря Гиркина (Стрелкова) из Славянска. Как докладывали Безлеру, Гиркин «как кусок дерьма» прятался в багажнике внедорожника, обложившись бронежилетами.

Москва, Светлана Антонова

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