Суд арестовал на 13 суток американку, выгуливавшую на Красной площади корову

Тверской суд Москвы арестовал на 13 суток ареста гражданку США Алисию Дей, выгуливавшую на Красной площади корову. Как сообщает РИА Новости, такое наказание ей назначено за неповиновение полиции.

«Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста», – огласил решение судья.

Всего на девушку составили два протокола – по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). Ранее сегодня по первому протоколу ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на Авито, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости.

Полиция же, как следует из оглашенного судьей протокола, сочла, что американка, «являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных», использовала «теленка в качестве наглядной агитации» и выкрикивала лозунг «животные – не еда».

«Теленка» отвезли в столичный реабилитационный центр для животных. Там выяснилось, что это самка.

«Теленок, а вернее – это молодая тёлочка, которую выгуливали на Красной площади, поступила к нам, в центр реабилитации диких животных. Позже ее осмотрит ветеринар и будет понятно, здорово ли животное, пока главное, что находится в тепле и пьёт молоко», – рассказали в центре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»