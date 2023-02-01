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Среда, 1 февраля 2023, 20:14 мск

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«Работать на благо народа»: Пригожин обратился к Пискареву с предложением запретить чиновникам выезжать из РФ

Российский предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

В обращении Пригожин просит на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам России отдых за пределами страны во время проведения специальной военной операции. По его словам, подобные поездки не только вызывают раскол в обществе, но и ставят под угрозу безопасность страны.

«Эти чиновники и депутаты забывают о том, что их высокий государственный статус – это, прежде всего обязанность работать на благо народа и страны, а не права и привилегии. Даже в мирное время они должны быть образцом для подражания, а во время проведения СВО своим поведением они должны доказать свое право занимать высокие должности, работая без устали и выходных для решения задач безопасности государства», – приводит текст письма пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин предложил не только запретить выезд за пределы России для чиновников и депутатов на время проведения спецоперации, но и законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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