Госдума рассмотрит мораторий на взыскание долгов в новых регионах РФ

Жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей освободят от взыскания долгов на три года. Сегодня в комитет Госдумы по финансовому рынку направлен соответствующий законопроект, внесенный правительством в парламент.

Документ предлагает внести поправки в законы по защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а также о микрофинансовой деятельности и организациях.

«Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов в течение переходного периода», – отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что переходный период будет действовать до 1 января 2026 года, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти России.

При этом предлагаемые в законопроекте нормы не будут распространяться на деятельность по возврату просроченной задолженности, которая возникла у ИП в результате предпринимательской деятельности. Мораторий также не коснется взыскания просроченной задолженности у граждан по услугам ЖКХ, а также по возврату долгов у других граждан в размере не более 50 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

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