Госдума одобрила законопроект об облегчении выхода из гражданства Украины

Сегодня нижняя палата российского приняла в первом чтении межфракционный законопроект об упрощенном отказе от украинского гражданства. Для этого необходимо направить заявление в органы МВД.

Как пояснил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, в настоящее время выйти из украинского гражданства проблематично для государственно-гражданских служащих, которые, например, если родились на Украине, не могут поступить на государственную гражданскую службу в РФ, так как от них на основании действующего закона требуют документ, подтверждающий о том, что они не являются гражданами Украины. При этом парламентарий обратил внимание, что при обращении в посольство Украины таким людям «никаких документов просто не дают». «Данными изменениями (в законе) предлагается этот вопрос решить, чтобы в упрощенном порядке можно было выйти из гражданства Украины», – пояснил он.

Межфракционный законопроект предлагает, что «такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины». Сделать это можно будет в электронном виде на портале «Госуслуги».

По мнению авторов документа, это позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также урегулировать иные вопросы, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором.

В случае выявления факта использования паспорта или иных украинских документов такое заявление автоматически считается недействительным. В этом случае, повторно заявить о нежелании находиться в гражданстве Украины можно будет только по истечении 10 лет.

Москва, Мария Соколова

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