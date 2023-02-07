Госдума приняла в первом чтении законопроекты о пенсиях, соцстрахе и пособиях в новых регионах

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении пакет законопроектов о пенсионном обеспечении, обязательном социальном страховании и выплате пособий в новых регионах.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документы определяют особенности, связанные с размером прожиточного минимума в новых регионах, выплатой пенсий, больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан.

Одним из законопроектов предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема помощи, в том числе единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено в РФ по инициативе главы государства. В новых четырех российских субъектах его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет.

Общероссийские меры социальной защиты распространятся и на людей с ограничениями по здоровью и другие льготные категории граждан.

«Одна из особенностей касается приема документов для назначения социальных пособий и выплат. У некоторых жителей новых регионов документы составлены на украинском языке. Закон позволит принимать их без нотариально заверенного перевода. Еще один важный момент связан с поддержкой инвалидов. Справки об инвалидности жителей новых регионов будут действовать до 2026 года. В течение этого периода им не придется проходить специальную комиссию, чтобы подтвердить свою инвалидность», – отметил Володин.

Кроме того, другим законопроектом предусматривается, что с 1 марта пенсии для жителей новых субъектов станут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. В случае если у них нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов, вопросом будут заниматься специально созданные межведомственные комиссии.

Еще один законопроект направлен на включение новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования. Документом определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Также был принят в первом чтении законопроект об особенностях регулирования здравоохранения на новых территориях. Речь идет о признании квалификаций и лицензий, полученных медиками и фармацевтами указанных территорий до вхождения их в состав РФ. Кроме того, в соответствии с поправками до конца 2025 года медицинская помощь в четырех новых субъектах РФ может оказываться без учета клинических рекомендаций.

Москва, Андрей Дорофеев

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