Штраф до миллиона рублей: Госдума введет санкции за неустановку счетчика аудитории сайта

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект о штрафах до 1 млн рублей за невыполнение владельцами информационных Интернет-ресурсов обязанности по установке счетчиков аудитории.

В настоящее время владельцы сетевых изданий и интернет-платформ, объем аудитории которых подлежит исследованию, обязаны обеспечить уполномоченной организации возможность проведения таких исследований, для чего владельцам ресурсов нужно установить программу для подсчета объема аудитории с передачей данных уполномоченной организации.

Нынешний законопроект предусматривает введение административной ответственности за отсутствие доступа уполномоченного органа к проведению исследований объема аудитории. Планируется, что за это нарушение для граждан будет установлен штраф до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юрлиц – до 1 млн рублей.

Кроме того, административная ответственность будет введена за «неисполнение рекламораспространителями и операторами рекламных систем обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы». Действующим законодательством предусмотрено, что на ресурсах с аудиторией более 100 тысяч пользователей за сутки, порядка 5% годового объема должна составлять бесплатная социальная реклама, предоставленная ее распространителем. Неисполнение этой нормы будет грозить штраф

для граждан до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, для юрлиц – до 1 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

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