Почему тарифы на ЖКХ поднялись выше заявленных 9%? Госдума направила жалобы россиян в Минстрой РФ

Повышение коммунальных тарифов для многих россиян оказалось выше, чем анонсировали в правительстве РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева накануне «правительственного часа» в нижней палате парламента с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

«Несмотря на то, что в соответствии с постановлением правительства и имеющимися методиками, повышение тарифов не должно превышать 9%, уже в декабре жители многих российских городов начали жаловаться на то, что они увидели окончательную сумму в своих квитанциях, кратно превышающую платежи за предыдущие месяцы. Речь идет о существенных для людей суммах. Квартплата доходит местами до 21 тысячи (рублей), притом, как она была в прошлом месяце, например, 12-14 тысяч», – отметила Авксентьева на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий обратила внимание, что мало кто из обычных граждан может разобраться в причинах такого повышения. «(Надо) сделать информацию в квитанциях для людей более доступной, со ссылками на методики расчетов, с обоснованием повышения стоимости той или иной услуги, чтобы каждый мог убедиться в том, что начисление произведены правильно. Либо же – в случае, когда есть какие-то подозрения или есть прямое нарушение действующих нормативов и методик, знать номера телефонов, по которым можно обратиться и подать жалобу», – подчеркнула Авксентьева, отметив, что по каждому факту будет проведена «детальная проверка», а все поступившие жалобы будут переданы в министерство строительства и ЖКХ РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»