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Среда, 8 февраля 2023, 15:47 мск

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В России пытаются спровоцировать «коммунальный Майдан»

Либеральная группировка в правительстве РФ начала реализацию в стране сценария «коммунального Майдана», пытаясь дискредитировать органы власти «беспредельным» повышением тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сегодня заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его словам, кабинет министров своим решением спровоцировал рост социальной напряженности.

«Мы еще осенью предупреждали о последствиях декабрьской индексации тарифов ЖКХ – и о том, что фактический рост намного превысит заявленные 9%, и о неспособности ФАС предотвратить скачок цен на коммунальные услуги. Однако надо признать, что действительность превзошла наши самые худшие ожидания. Ко мне, к нашим депутатам, в партийные Центры зашиты прав граждан идет вал обращений от населения, возмущенного настоящей тарифной вакханалией, творящейся в регионах. В разных городах платежки ЖКХ выросли и на 50%, и на 60%, и в два, и в два с половиной раза, и это еще не предел», – подчеркнул Миронов.

Политик полагает, что «ничем не обоснованное» рекордное подорожание жилищно-коммунальных услуг является «четким сигналом» региональным властям об отсутствии «запретов, чтобы безнаказанно грабить людей». «Расчет простой: «коммуналку» платят все – и граждане, и бизнес. Нет лучшего способа, чем, надавив на этот рычаг, попытаться в разгар специальной военной операции дискредитировать власть, спровоцировать возмущение широких слоев общества или даже попытаться вывести людей на улицы», – заявил лидер «эсеров».

«Чтобы исключить подобное развитие событий, необходимо вернуть тарифы на прежний уровень, кардинально переработать законодательство, регулирующее все виды коммунальных платежей, чтобы впредь исключить злоупотребления местных властей. И лишь затем можно будет думать об индексации. Но боюсь, что эти меры не согласуются с планами тех, кто сегодня так усердно раскачивает лодку», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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