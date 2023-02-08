Дума приняла в первом чтении закон о бесплатном втором профобразовании для детей-сирот

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях в сфере образования для детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается предоставить детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, возможность бесплатно пройти повторное профессиональное обучение для овладения новой профессией.

«Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить вторую профессию бесплатно, – пояснил председатель ГД Вячеслав Володин. – Во время обучения им будут ежемесячно выплачивать стипендию из регионального бюджета и раз в год – пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей».

После принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года, уточнил спикер.

Володин также отметил, что дети-сироты, имеющие ограничения по здоровью, нуждаются в особой поддержке и после принятия закона у них будет больше возможностей адаптироваться к изменениям на рынке труда.

«Часто так бывает в жизни: выбрал первое образование и понимаешь, что это не совсем твое. Когда у тебя есть мама и папа, то с их поддержкой можно пойти и получить второе образование. Если ты ребенок-сирота, то государство – это твой родитель», – отметила в свою очередь первый заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Москва, Андрей Дорофеев

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