Рост тарифов: правительство РФ пытается за счет россиян обновить инфраструктуру ЖКХ

Повышением тарифов на услуги ЖКХ и изменением нормативной базы правительство РФ сделало простых россиян главными инвесторами обновления износившейся коммунальной инфраструктуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный по итогам прошедшего накануне в нижней палате парламента «правительственного часа» с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Парламентарий считает недопустимыми такие решения на фоне снижения реальных доходов населения.

«Нарастание количества аварий, нарастание числа инфраструктурных объектов, которые вышли за сроки нормативной эксплуатации, продолжается. И несмотря на выделенные 150 млрд (рублей) из федерального бюджета на ближайшую двухлетку, к большому сожалению, основными инвесторами этой модернизации предлагается все-таки назначить граждан РФ. Это проявляется в повышении внеочередном тарифов на ЖКХ, точнее, в том разрешении, которое правительство, по словам министра, дало регионам повысить тарифы на 9%», – подчеркнул Куринный на брифинге.

Депутат обратил внимание, что повышение тарифов сопровождалось корректировкой ряда подзаконных актов. «Все ненормативные потери, которые возникают в сетях, в том числе, внутридомовых, теперь будут возлагаться или возлагаются на собственников жилья. Второй момент – это то, что касается проекта так называемой альтернативной котельной. Опять же правительственными документами была изменена методика расчета стоимости гигакалории, в результате которой цена гигакалории в наступившем году выросла сразу на 60-70%», – пояснил он.

«В условиях, когда 9-процентное ограничение не касается концессий, альтернативной котельной, никаких инвестиционных проектов, которые реализуются в регионах, повышение выше 9% зафиксировано сегодня во многих наших регионах. Это вызвало и вызывает закономерное недовольство граждан. И, безусловно, вмешательством ФАС сегодня или вмешательством каких-то надзорных органов мы сможем устранить только какие-то наиболее грубые ошибки, а сам принцип, само повышение, спровоцированное решениями правительства РФ, устранить не удастся», – констатировал Куринный

В этой связи депутат назвал недопустимыми действия кабинета министров на фоне снижения доходов россиян. «Даже по итогам прошлого года, несмотря на коррекцию статистики, доходы граждан уменьшились. Это снижение продолжается последние семь лет. Поэтому те меры, которые приняло правительство, на наш взгляд, абсолютно неправильные в условиях нарастания или ухудшения экономической ситуации, в условиях ухудшения и снижения доходов граждан, подобный подход абсолютно неправильный и недопустимый», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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