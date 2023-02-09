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Четверг, 9 февраля 2023, 16:23 мск

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«Чиновники еще не поняли»: коммунисты в Госдуме призвали власть к централизации

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Региональные власти в России до сих пор не поняли, в какой ситуации находится страна. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов. При этом политик призвал федеральное руководство РФ к централизации власти.

«В повестке дня (Госдумы) ряд вопросов об изменении налогообложения. Опять даются преференции для рудодобывающих, газодобывающих компаний, но, к сожалению, нет централизованной государственной политики», – заявил Бессонов.

Парламентарий обратил внимание, на снижение поступлений в бюджет, из-за власти на местах сокращают финансирование, прежде всего, детских учреждений. «Стоимость российской нефти марки Urals сейчас где-то в половину дешевле, чем нефть марки Brent – 86, а российская 46 (долларов за баррель). Необходима централизация нефтяных компаний в одну государственную для того, чтобы торговля была выгодна РФ. К сожалению, никаких таких законопроектов нет и это приводит к уменьшению поступления средств в бюджет в январе этого года», – констатировал он.

«Начинают оптимизацию субъекты. В Ростовской области начали с самого святого, с детей. Президент ставит задачу о создании детской организации. В это время чиновники на местах закрывают Неклиновскую летную школу. Нам летчики не нужны, на это нет денег. В городе Сальске закрывается станция юннатов, станция юных техников. В то время, когда кадры решают все, не финансируется детское трудовое воспитание», – подчеркнул депутат.

«К сожалению, это реалии нашей жизни – до сих пор еще чиновники не поняли, в какой ситуации находится РФ. Политика ни местных властей не меняется, ни региональных», – заключил Бессонов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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