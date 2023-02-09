Почему продаем ресурсы врагам? Большинство Госдумы отказалось спросить кабмин про контрсанкции

Большинство нижней палаты российского парламента отказалось обратиться в правительство РФ за разъяснением, почему нет «зеркального» ответа Западу, почему Россия продолжает поставлять своим врагам нефть, газ, металлы и радиоактивные материалы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат от КПРФ Алексей Куринный сегодня на брифинге.

Парламентарий обратил внимание, что на более 12 тысяч западных санкций Россия ввела «всего 7 с небольшим тысяч». «Пытались вчера сделать соответствующее обращение, протокольное поручение оформить и получить ответ от правительства – почему нет «зеркального» ответа, почему на фоне уже 12 тысяч введенных санкций РФ сегодня продолжает поставлять за рубеж, причем, своим геополитическим партнерам в кавычках, а по сути, противникам – металлы, продолжает поставлять газ, нефть, радиоактивные материалы, и все это может быть использовано и, скорее всего, используется на производство того самого оружия, которое в ближайшее время поступит на Украину и будет, естественно, использовано в боевых действиях», – подчеркнул Куринный.

Депутат выразил сожаление, что профильный комитет Госдумы, а также депутаты «правящей фракции отказались поддержать соответствующее обращение к правительству, чтобы нам были предоставлены необходимые разъяснения».

«Позиция правительства вызывает у нас удивление, и мы не можем быть удовлетворены абсолютным отсутствием внимания, абсолютным нежеланием предоставлять Госдуме, во всяком случае, фракции КПРФ необходимую информацию. Будем дальше безусловно отслеживать эти процессы, будем требовать и получать в индивидуальном порядке, но это совершенно неправильно – уходить от острых вопросов», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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