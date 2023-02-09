Законопроект о дополнительных баллах для служивших в армии абитуриентов принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий начисление при поступлении в вуз или колледж дополнительных баллов за срочную службу в армии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами ГД законопроект – первый шаг в этом направлении».

Предполагается, что это будет касаться любого высшего и среднего профессионального образования и программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры, ординатуры или адъюнктуры.

Сейчас допбаллы начисляют за победы в олимпиадах, спортивные достижения, волонтерскую деятельность, окончание школы с отличием и т.д.

Москва, Андрей Дорофеев

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