Законопроект о конфискации имущества киберпреступников принят в первом чтении

Госдума приняла сегодня в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволят осуществлять конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Изменения предлагается внести в статью 104.1 УК РФ. Рекомендуется изымать имущество, полученное в результате неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и распространения вредоносных программ, нарушения правил эксплуатации, средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ.

«Криминал в последнее время активно осваивает новые технологии, растет количество случаев мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Велико и число потерпевших граждан, у которых различными хитрыми способами или с помощью пиратских программ выманили данные банковских карт и лишили их сбережений либо оформили на них кредиты. Особенно много среди пострадавших людей пожилого возраста. Наносится большой материальный ущерб и юридическим лицам, и банкам», – пояснил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он напомнил, что по данным МВД России, в 2021 году совершено 6354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5 % больше, чем в предшествующем году.

«Введение конфискации нажитого киберпреступниками имущества послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим», – заключил парламентарий.

Москва, Андрей Дорофеев

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