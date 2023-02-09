Модернизация или крах: в Госдуме РФ заявили о завершении эпохи имитационного государства

Затянувшийся в России период имитационного государства может закончиться либо всеобъемлющей модернизацией, либо катастрофой и крахом похлеще распада СССР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин в нижней палате парламента. По его оценке, 35 лет национального предательства заканчиваются здесь и сейчас.

Парламентарий обратил внимание, что «сутью современной государственной политики сегодня является не защита национальных интересов России, а «соблюдение существующих юридических процедур», что незаметно может «поставить нас на службу нашим врагам против нашего собственного народа».

«Время, в которое нам с этой трибуны называют гарантирование конституционного права на жизнь – не имеющим оправдания поощрением иждивенчества, под грузом которого рухнул Советский Союз; время, в которое в ответ на сообщение о выплатах врагу государственной компанией мы проводим расследование в отношении назвавшего этот общеизвестный факт, а не в отношении этой компании; время, в которое мы 11,5 месяцев масштабных военных действий продолжаем уничтожение российской экономики политикой Гайдара и Чубайса, и глава Банка России не возражает против того, что ее санкции против России хуже западных, а нам рассказывают, что мы должны убивать себя в рамках ВТО ради противодействия санкциям, – это время заканчивается», – заявил Делягин.

Как считает парламентарий, России, чтобы победить, надо перестать быть колонией и прекратить воевать с собственным народом. «Налицо банкротство политики финансового удушения России искусственно созданным денежным голодом, не менее однозначное и убедительное, чем кража у нас пяти лет жизни повышением пенсионного возраста, начатая в 2018 году и с особым цинизмом продолжающаяся и по сей день… И если кто-то в этом зале думает, что можно выиграть войну, ведя ее на два фронта – с одной стороны против всего коллективного Запада с его более чем половиной мирового ВВП и 70% новейших технологических разработок, а с другой стороны против собственного народа – то он ошибается, и его время заканчивается вместе со временем глубинного имитационного государства», – подчеркнул он.

«Чтобы победить, а не погибнуть, – а вопрос последние 11 с половиной месяцев, как ни жмурься, стоит именно так, Родина или смерть, – мы должны перестать быть колонией, разумеется, экономической… Мы должны начать всеобъемлющую экономическую войну с теми, кто нас хочет уничтожить, открыто говорит об этом и делает все для этого, сознавая, что для нас это национально-освободительная война. Колония с точки зрения экономики – это не только страна, управляемая ради вывода из нее капитала, как красочно рассказывала г-жа Набиуллина. Это не только страна, всеми силами защищающая инвестиции из государств, которые украли ее деньги и отняли ее инвестиции на своей территории. Колония – это страна, которая вывозит сырье, а ввозит продукцию его переработки, оставляя белым – или принадлежащим к иным расам – господам право производить на его основе добавленную стоимость», – констатировал Делягин.

По его оценке, в России пора пересмотреть весь экономический механизм, включая его цели и задачи. «Пора забыть о бухгалтерском подходе к экономике, при котором бюджетные расходы воспринимаются как траты, как выкидывание денег в черную дыру, который игнорирует то, например, что гарантия прожиточного минимума – это увеличение спроса, рост деловой активности и возврат социальных расходов налогами в бюджетную систему», – сказал депутат.

«Пора вспомнить теоретическую истину, показанную на практике четверть века назад, после дефолта 1998 года правительством Примакова, что рост денежной массы ускоряет инфляцию только при достаточности или избытке денег в экономике, а при искусственно организованном либералами «денежном голоде» рост денежной массы, наоборот, замедляет инфляцию, так как стимулирует рост деловой активности, и товарная масса растет быстрее денежной», – напомнил он.

Парламентарий перечислил ряд мер по деколонизации экономики России, в числе которых назвал дешевые кредиты и ограничение финансовых спекуляций, запрет офшоров. «Вся налоговая и таможенная политика направлены на колониальные вывоз сырья и блокирование внутреннего производства. В 2018 году налоговым маневром, на который Чубайс не решился в зените своего могущества, сделали всю нефтепереработку страны убыточной. И сегодня она дотируется из бюджета триллионами рублей... Нефть должна служить и приносить добавленную стоимость цивилизованным нациям, а не России, верно? – в этом зале за это проголосовали. А потом, когда совсем понравилось, в позапрошлом году распространили налоговый маневр и на черную металлургию», – отметил Делягин.

«Надо перенести фискальный центр тяжести с внутреннего производства на акцизы и ненужную часть внешней торговли, надо освободить инвестиции от налога на прибыль, надо снизить НДС до себестоимости криминальных операций по уходу от него, надо перейти, наконец, от регрессивной шкалы обложения доходов граждан к прогрессивной, потому что ситуация, при которой чем человек беднее, тем больше он должен государству, ненормальна, выталкивает миллионы людей в тень и обеспечивает нам вечный пенсионный кризис, с вечным урезанием пенсионных гарантий», – подчеркнул он.

«От нас с вами во многом зависит то, закончится эта затянувшаяся имитация госуправления по-хорошему – всеобъемлющей комплексной модернизацией, или по-плохому – катастрофой и крахом, на фоне которых распад Советского Союза, крах Российской империи, да и Смутное время начала XVII века покажутся детской невинной игрой в крысу», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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